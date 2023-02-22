Christian Molokwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Molokwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Molokwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Molokwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Molokwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Molokwu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Molokwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Molokwu'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Molokwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Molokwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında MFM FC
1 Aralık 2022 yılında Gombe United
Christian Molokwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Molokwu şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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