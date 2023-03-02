Christian Nguessan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Nguessan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Nguessan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Nguessan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Nguessan 20 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Christian Dashiell Ruhemann N'Guessan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Nguessan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Nguessan'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Nguessan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/cnguessan/
Christian Nguessan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Nguessan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Temmuz 2017 yılında Burnley U21
2 Ocak 2020 yılında Oldham Athletic
31 Mayıs 2020 yılında Burnley U21
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet
Christian Nguessan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Nguessan şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.