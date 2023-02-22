Christian Nnaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Nnaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Nnaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Nnaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Nnaji 27 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Nnaji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Christian Nnaji, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christian Nnaji'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Nnaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Nnaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Enugu Rangers
Christian Nnaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Nnaji şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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