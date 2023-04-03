Christian Rust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Rust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Rust kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Rust ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Rust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Rust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Rust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Rust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Rust 16 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Christian Esager Rust şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Rust Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Rust'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Rustboyu ve yaşı kaç

Christian Rust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Rust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2021 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19

Christian Rust kimdir

Christian Rust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Rust şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Rust nereli

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