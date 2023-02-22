Christian Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Christian Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Samuel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.