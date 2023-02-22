Christian Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Samuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Samuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Samuel 7 Ağustos 2000 tarihinde Araya şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Christian James Samuel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Samuel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christian Samuel'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Samuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Samuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Abia Warriors
Christian Samuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Samuel şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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