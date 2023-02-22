Christoforos Karagiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoforos Karagiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoforos Karagiannis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoforos Karagiannis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoforos Karagiannis 9 Aralık 1999 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χριστόφορος Καραγιάννης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoforos Karagiannis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christoforos Karagiannis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christoforos Karagiannis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoforos Karagiannis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoforos Karagiannis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoforos Karagiannis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoforos Karagiannis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAS Lamia

5 Ekim 2020 yılında GS Kallithea

1 Ekim 2021 yılında APO Atalantis

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

26 Ağustos 2022 yılında OF Ierapetras

Christoforos Karagiannis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoforos Karagiannis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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