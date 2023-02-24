Christopher Acheampong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Acheampong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Acheampong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Acheampong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Acheampong 31 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Acheampong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christopher Acheampong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Acheampong'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Acheampong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Acheampong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Acheampong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Acheampong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Accra Lions

25 Şubat 2022 yılında CSKA 1948 II

Christopher Acheampong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Acheampong şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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