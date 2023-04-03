Christopher Alberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Alberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Alberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christopher Alberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christopher Alberts 19 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christopher Alberts Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Alberts'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Christopher Alberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christopher Alberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen Alt.
1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2022 yılında W. Bremen U19
Christopher Alberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christopher Alberts şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SF Ahlum, Braunschweiger SC Acosta, Eintracht Braunschweig (-2019), SV Werder Bremen (2019-)
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