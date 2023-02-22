Christopher Chidera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Chidera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Chidera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christopher Chidera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christopher Chidera {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christopher Chidera Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Christopher Chidera'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christopher Chidera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christopher Chidera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Niger Tornad.
Christopher Chidera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christopher Chidera şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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