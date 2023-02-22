Christopher Lolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Lolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Lolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christopher Lolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christopher Lolo 22 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christopher Lolo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Christopher Lolo'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christopher Lolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christopher Lolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Katsina Utd.
21 Nisan 2017 yılında Akwa United
1 Ağustos 2019 yılında Niger Tornad.
Christopher Lolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christopher Lolo şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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