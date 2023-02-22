Christopher Nwaeze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Nwaeze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Nwaeze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christopher Nwaeze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christopher Nwaeze {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christopher Nwaeze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Christopher Nwaeze, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Nwaeze'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christopher Nwaeze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christopher Nwaeze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kwara United
27 Mart 2022 yılında Akwa United
20 Ağustos 2022 yılında Plateau United
Christopher Nwaeze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christopher Nwaeze şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Christopher Nwaeze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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