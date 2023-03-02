Christopher Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Paul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christopher Paul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christopher Paul 25 Eylül 1997 tarihinde Enfield şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher David Paul şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christopher Paul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christopher Paul, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Paul'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christopher Paul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christopher Paul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında QPR U21
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
15 Aralık 2018 yılında Havant & Water.
30 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
30 Ekim 2020 yılında Hemel
1 Temmuz 2022 yılında St. Albans City
Christopher Paul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christopher Paul şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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