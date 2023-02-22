Christopher Richards Ezinwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Richards Ezinwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Richards Ezinwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christopher Richards Ezinwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christopher Richards Ezinwa 12 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christopher Richards Ezinwa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christopher Richards Ezinwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Christopher Richards Ezinwa'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christopher Richards Ezinwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christopher Richards Ezinwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Jigawa
15 Ağustos 2021 yılında Rivers United
Christopher Richards Ezinwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christopher Richards Ezinwa şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cannan Boys (2014-2015), Unicem Rovers (2015-2016), Bussdor United FC (2017-2018)
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