Christos Albanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Albanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Albanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Albanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Albanis 8 Şubat 1999 tarihinde Livadia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Αλμπάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Albanis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Topidis yapmaktadır. Christos Albanis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Albanis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christos Albanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Albanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Albanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Albanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

30 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

30 Haziran 2020 yılında Asteras Tripoli

11 Eylül 2020 yılında AO Trikala

19 Temmuz 2021 yılında APO Levadiakos

1 Şubat 2022 yılında Panathinaikos B

30 Haziran 2022 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos B

Christos Albanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Albanis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christos Albanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Niki Lafistiou, SC Heerenveen (2015-2018)

Yunanistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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