Christos Aravidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Aravidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Aravidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Aravidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christos Aravidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Aravidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Aravidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Aravidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Aravidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Aravidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Aravidis 13 Mart 1987 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Αραβίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Aravidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Christos Aravidis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Aravidis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Aravidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Aravidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christos Aravidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Aravidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Akratitos

1 Temmuz 2006 yılında Panionios

1 Temmuz 2008 yılında Ethn. Asteras

30 Haziran 2009 yılında Panionios

1 Temmuz 2009 yılında Aris Selanik

3 Eylül 2011 yılında Doxa Dramas

2 Temmuz 2012 yılında Panionios

1 Temmuz 2014 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

7 Ağustos 2018 yılında OFI Girit

4 Şubat 2019 yılında Asteras Tripoli

29 Temmuz 2019 yılında Yverdon Sport

14 Şubat 2020 yılında PAS Lamia

17 Ağustos 2020 yılında Panachaiki

5 Ağustos 2021 yılında APO Levadiakos

12 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Apollon Pontou

Christos Aravidis kimdir

Christos Aravidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Aravidis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Christos Aravidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christos Aravidis nereli

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