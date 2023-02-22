Christos Bakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Bakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Bakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Bakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Bakos 5 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Μπάκος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Bakos Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christos Bakos'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Christos Bakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Bakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ocak 2023 yılında AE Kifisias
Christos Bakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Bakos şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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