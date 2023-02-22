Christos Batzios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Batzios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Batzios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Batzios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Batzios 15 Ekim 1991 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Μπάτζιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Batzios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Batzios'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Batzios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Batzios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Batzios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Batzios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ethn.Alex/polis

1 Temmuz 2011 yılında AE Neas Chilis

1 Temmuz 2013 yılında Evros Soufliou

1 Temmuz 2014 yılında AO Kavala

5 Ocak 2017 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

20 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Christos Batzios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Batzios şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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