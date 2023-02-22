Christos Belevonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Belevonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Belevonis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Belevonis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christos Belevonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Belevonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Belevonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Belevonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Belevonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Belevonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Belevonis 29 Temmuz 2002 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Μπελεβώνης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Belevonis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christos Belevonis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Belevonis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Belevonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Belevonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Christos Belevonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Belevonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Panetolikos U19

15 Temmuz 2020 yılında Panetolikos

5 Ekim 2020 yılında AO Episkopi

2 Şubat 2021 yılında Panetolikos

4 Şubat 2021 yılında AE Karaiskakis

26 Mart 2021 yılında Panetolikos

31 Ağustos 2022 yılında Veria NPS

30 Haziran 2023 yılında Panetolikos

Christos Belevonis kimdir

Christos Belevonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Belevonis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Christos Belevonis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christos Belevonis nereli

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