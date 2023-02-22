Christos Chatziioannou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Chatziioannou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Chatziioannou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Chatziioannou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Chatziioannou 10 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Χατζηϊωάννου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Chatziioannou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Chatziioannou'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christos Chatziioannou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Chatziioannou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Chatziioannou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Chatziioannou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Christos Chatziioannou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Chatziioannou şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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