Christos Despotopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Despotopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Despotopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Despotopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Despotopoulos 5 Haziran 2004 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. Yunanistan,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Despotopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Despotopoulos'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Christos Despotopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Despotopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAE Chania
Christos Despotopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Despotopoulos şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.