Christos Eleftheriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Eleftheriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Eleftheriadis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Eleftheriadis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christos Eleftheriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Eleftheriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Eleftheriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Eleftheriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Eleftheriadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Eleftheriadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Eleftheriadis 30 Eylül 1991 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Ελευθεριάδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Eleftheriadis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Christos Eleftheriadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Eleftheriadis'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Eleftheriadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Eleftheriadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Christos Eleftheriadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Eleftheriadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2011 yılında Pierikos

1 Temmuz 2014 yılında Almopos

13 Ocak 2015 yılında PS Serres

15 Eylül 2015 yılında Niki Volou

23 Ağustos 2016 yılında Panachaiki

16 Temmuz 2019 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

22 Temmuz 2022 yılında Ionikos Nikeas

Christos Eleftheriadis kimdir

Christos Eleftheriadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Eleftheriadis şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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Christos Eleftheriadis nereli

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