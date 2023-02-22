Christos Filimegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Filimegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Filimegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Filimegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Filimegas 6 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Φιλημέγκας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Filimegas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Christos Filimegas'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Christos Filimegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Filimegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Eylül 2017 yılında Ionikos Nikeas
1 Temmuz 2018 yılında Acharnaikos
31 Ekim 2018 yılında Atromitos Piräus
27 Ağustos 2020 yılında Aias Salaminas
13 Nisan 2021 yılında PAO Rouf
Christos Filimegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Filimegas şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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