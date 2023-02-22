Christos Filimegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Filimegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Christos Filimegas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Filimegas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.