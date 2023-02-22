Christos Filimegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Filimegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Filimegas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Filimegas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Christos Filimegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Filimegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Filimegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Filimegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Filimegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Filimegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Filimegas 6 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur.  Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Φιλημέγκας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Filimegas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Christos Filimegas'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Filimegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Filimegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2017 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2018 yılında Acharnaikos

31 Ekim 2018 yılında Atromitos Piräus

27 Ağustos 2020 yılında Aias Salaminas

13 Nisan 2021 yılında PAO Rouf

Christos Filimegas kimdir

Christos Filimegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Filimegas şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christos Filimegas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Nikolaos Chalkiadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Chalkiadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolaos Chalkiadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Chalkiadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdul Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdul Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Levicanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Levicanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Levicanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Levicanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir