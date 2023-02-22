Christos Gromitsaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Gromitsaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Gromitsaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Gromitsaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Gromitsaris 10 Şubat 1991 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Γρομητσάρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Gromitsaris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Players Management yapmaktadır. Christos Gromitsaris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christos Gromitsaris'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Gromitsaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Gromitsaris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Gromitsaris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Gromitsaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2010 yılında Atromitos Athen

10 Ağustos 2010 yılında Agia Paraskevi

27 Aralık 2010 yılında Atromitos Athen

6 Ocak 2011 yılında PAO Rouf

30 Haziran 2011 yılında Atromitos Athen

22 Ağustos 2011 yılında Apollon Smyrnis

30 Haziran 2012 yılında Atromitos Athen

31 Ağustos 2012 yılında Vyzas Megaron

30 Haziran 2013 yılında Atromitos Athen

1 Ocak 2014 yılında Ionikos Nikeas

6 Ağustos 2014 yılında Fostiras

21 Ağustos 2015 yılında Ergotelis

7 Ocak 2016 yılında AOK Kerkyra

3 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

29 Ağustos 2019 yılında PAE Chania

22 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

Christos Gromitsaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Gromitsaris şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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