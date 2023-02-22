Christos İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos İoannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos İoannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos İoannidis 28 Temmuz 2004 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Ιωαννίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos İoannidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christos İoannidis'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos İoannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos İoannidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos İoannidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos İoannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında AO Trikala

3 Ağustos 2022 yılında Ionikos Nikeas

Christos İoannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos İoannidis şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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