Christos Karanatsios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Karanatsios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Karanatsios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Karanatsios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Karanatsios 4 Şubat 2004 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Καρανάτσιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Karanatsios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Karanatsios'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christos Karanatsios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Karanatsios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Karanatsios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Karanatsios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Pierikos

19 Eylül 2022 yılında Olimpiakos B

Christos Karanatsios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Karanatsios şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

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