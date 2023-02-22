Christos Katsoukis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Katsoukis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Katsoukis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Katsoukis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Katsoukis 9 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Κατσούκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Katsoukis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Katsoukis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Katsoukis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Katsoukis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Katsoukis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Katsoukis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında PAS Korinthos

12 Ağustos 2019 yılında Korinthos 2006

7 Ocak 2020 yılında GS Marko

25 Temmuz 2020 yılında Nea Artaki

24 Şubat 2021 yılında Olymp. Volou

22 Ağustos 2022 yılında Veria NPS

Christos Katsoukis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Katsoukis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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