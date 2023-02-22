Christos Kollas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Kollas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Kollas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Kollas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Kollas 1 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Κολλάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Kollas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Christos Kollas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Kollas'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Kollas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Kollas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Kollas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Kollas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atromitos U20

1 Temmuz 2014 yılında Ermionidas U19

4 Eylül 2015 yılında AE Ermionidas

7 Ocak 2016 yılında Vyzas Megaron

1 Temmuz 2016 yılında Opountios

4 Ocak 2018 yılında Volos NPS

17 Ağustos 2018 yılında Ag. Anargyroi

7 Eylül 2019 yılında Thesprotos

31 Ağustos 2020 yılında AO Kavala

7 Ağustos 2021 yılında PAE Chania

16 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Christos Kollas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Kollas şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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