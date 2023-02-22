Christos Kontochristos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Kontochristos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Kontochristos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Kontochristos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Kontochristos 3 Ocak 1991 tarihinde Nafpaktos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Κοντοχρήστος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Kontochristos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini George Kolovos yapmaktadır. Christos Kontochristos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christos Kontochristos'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Kontochristos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Kontochristos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Kontochristos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Kontochristos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Panionios

1 Ocak 2011 yılında Nafpaktiakos

30 Haziran 2011 yılında Panionios

1 Temmuz 2011 yılında Niki Volou

30 Haziran 2012 yılında Panionios

10 Eylül 2013 yılında PAS Lamia

26 Ağustos 2014 yılında Panachaiki

24 Temmuz 2015 yılında AE Larisa

1 Eylül 2016 yılında Montana

16 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2017 yılında Panegialios

31 Ocak 2018 yılında Lok. Sofia

17 Ağustos 2019 yılında Pirin

28 Ağustos 2020 yılında Diagoras

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

25 Ocak 2023 yılında Panachaiki

Christos Kontochristos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Kontochristos şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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