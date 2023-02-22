Christos Kountouriotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Kountouriotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Kountouriotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Kountouriotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Kountouriotis 2 Ocak 1998 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Κουντουριώτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Kountouriotis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Christos Kountouriotis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Kountouriotis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Kountouriotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Kountouriotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Kountouriotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Kountouriotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Panathinaikos

17 Ocak 2019 yılında Michalovce

30 Haziran 2019 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2019 yılında Michalovce

17 Mart 2021 yılında Kosice

19 Ağustos 2021 yılında Olymp. Volou

1 Temmuz 2022 yılında Iraklis

Christos Kountouriotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Kountouriotis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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