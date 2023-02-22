Christos Lelekas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Lelekas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Lelekas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Lelekas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Lelekas 19 Aralık 2003 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Λέλεκας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Lelekas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christos Lelekas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Lelekas'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Christos Lelekas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Lelekas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Temmuz 2022 yılında AEK Atina B
Christos Lelekas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Lelekas şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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