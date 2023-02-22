Christos Lelekas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Lelekas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Christos Lelekas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Lelekas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.