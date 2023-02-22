Christos Liatsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Liatsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Liatsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Liatsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Liatsos 1 Eylül 2003 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Λιάτσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Liatsos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Christos Liatsos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christos Liatsos'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christos Liatsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Liatsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Liatsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Liatsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Christos Liatsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Liatsos şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Christos Liatsos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

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