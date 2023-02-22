Christos Lisgaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Lisgaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Lisgaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Lisgaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Lisgaras 12 Şubat 1986 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Λισγάρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Lisgaras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Christos Lisgaras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Lisgaras'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Lisgaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Lisgaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Lisgaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Lisgaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Olimpiakos

1 Ocak 2006 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2009 yılında Vyzas Megaron

1 Temmuz 2010 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2013 yılında Asteras Tripoli

3 Temmuz 2014 yılında Skoda Xanthi

31 Ağustos 2020 yılında Apollon Smyrnis

26 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Christos Lisgaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Lisgaras şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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