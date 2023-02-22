Christos Mandas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Mandas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Mandas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Mandas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Mandas 17 Eylül 2001 tarihinde Piräus şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Μανδάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Mandas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Christos Mandas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Mandas'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Christos Mandas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Mandas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Mandas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Mandas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

31 Ocak 2022 yılında OFI Girit

Christos Mandas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Mandas şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Christos Mandas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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