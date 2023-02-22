Christos Marmaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Marmaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Marmaridis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Marmaridis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christos Marmaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Marmaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Marmaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Marmaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Marmaridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Marmaridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Marmaridis 25 Mayıs 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Μαρμαρίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Marmaridis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL SPORTS GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Christos Marmaridis'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christos Marmaridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Marmaridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Christos Marmaridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Marmaridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aris U17

1 Temmuz 2019 yılında Aris U19

25 Eylül 2020 yılında Aris Selanik

Christos Marmaridis kimdir

Christos Marmaridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Marmaridis şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Christos Marmaridis nereli

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