Christos Noulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Noulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Noulas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Noulas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Noulas 14 Ağustos 2005 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Νούλας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Noulas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Noulas'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Christos Noulas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Noulas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında Thiseas Agrias
1 Ocak 2022 yılında Rigas Fereos
18 Temmuz 2022 yılında AEK Atina B
Christos Noulas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Noulas şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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