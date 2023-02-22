Christos Noulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Noulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Christos Noulas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Noulas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.