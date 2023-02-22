Christos Sielis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Sielis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Sielis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Sielis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christos Sielis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Sielis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Sielis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Sielis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Sielis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Sielis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Sielis 2 Şubat 2000 tarihinde Páfos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Χρίστος Σιέλης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Sielis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mylogram Ltd yapmaktadır. Christos Sielis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Sielis'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Sielis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Sielis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Christos Sielis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Sielis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Grimsby U18

1 Temmuz 2017 yılında Shrewsbury U18

1 Temmuz 2018 yılında Shrewsbury

21 Eylül 2018 yılında Halesowen

21 Ekim 2018 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

20 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

8 Ocak 2022 yılında Volos NPS

Christos Sielis kimdir

Christos Sielis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Sielis şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal Elite Academy (2012-2016), Grimsby Town (2016-2017), Shrewsbury Town (2017-2019)

Christos Sielis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kıbrıs takımında 25 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kıbrıs U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christos Sielis nereli

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