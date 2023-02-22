Christos Sioutas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Sioutas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Sioutas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Sioutas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Sioutas 3 Ekim 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Σιούτας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Sioutas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sports-deal yapmaktadır. Christos Sioutas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Sioutas'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christos Sioutas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Sioutas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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8 Eylül 2020 yılında Thermaikos

26 Ağustos 2022 yılında Iraklis

Christos Sioutas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Sioutas şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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