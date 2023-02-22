Christos Stavropoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Stavropoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Stavropoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Stavropoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Stavropoulos 10 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Σταυρόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Stavropoulos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Stavropoulos'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Christos Stavropoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Stavropoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ocak 2021 yılında Olympiakos U19
1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos B
Christos Stavropoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Stavropoulos şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.
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