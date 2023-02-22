Christos Tachmatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Tachmatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Tachmatzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Tachmatzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Tachmatzidis 18 Mayıs 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Ταχματζίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Tachmatzidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christos Tachmatzidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christos Tachmatzidis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Christos Tachmatzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Tachmatzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Ethnikos Sochou
9 Ağustos 2022 yılında Makedonikos
25 Ocak 2023 yılında Almopos
Christos Tachmatzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Tachmatzidis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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