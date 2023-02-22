Christos Talichmanidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Talichmanidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Talichmanidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Talichmanidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Talichmanidis 16 Mart 2001 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Ταλιχμανίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Talichmanidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Drangold yapmaktadır. Christos Talichmanidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christos Talichmanidis'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Talichmanidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Talichmanidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Talichmanidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Talichmanidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2018 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2020 yılında PAOK

Christos Talichmanidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Talichmanidis şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christos Talichmanidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pavlos Melas

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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