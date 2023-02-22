Christos Tasoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Tasoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Tasoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Tasoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Tasoulis 3 Mayıs 1991 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Τασούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Tasoulis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Christos Tasoulis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Christos Tasoulis'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Tasoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Tasoulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Tasoulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Tasoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Athinaikos

1 Temmuz 2011 yılında Fostiras

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

10 Temmuz 2017 yılında Lens

10 Ocak 2018 yılında Panionios

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

Christos Tasoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Tasoulis şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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