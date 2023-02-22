Christos Theodorakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Theodorakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Theodorakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Theodorakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Theodorakis 17 Eylül 1996 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Θεοδωράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Theodorakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Agency yapmaktadır. Christos Theodorakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Theodorakis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Theodorakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Theodorakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Theodorakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Theodorakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2015 yılında Atromitos Athen

10 Ocak 2018 yılında GS Kallithea

30 Haziran 2018 yılında Atromitos Athen

18 Ağustos 2021 yılında AS Rodos

21 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

Christos Theodorakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Theodorakis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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