Christos Tzioras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Tzioras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Tzioras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Tzioras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Tzioras 5 Ekim 1988 tarihinde Galatini şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Τζιώρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Tzioras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Christos Tzioras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christos Tzioras'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Tzioras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Tzioras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Tzioras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Tzioras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında AE Polykastrou

1 Temmuz 2008 yılında PAS Florina

1 Temmuz 2009 yılında FS Kozani

1 Ocak 2010 yılında Pyrsos Grevenon

1 Temmuz 2010 yılında Aetos Skydras

1 Temmuz 2011 yılında Panargiakos

30 Ağustos 2012 yılında Vataniakos

2 Ocak 2013 yılında Niki Volou

29 Ocak 2015 yılında Apollon Smyrnis

22 Ağustos 2016 yılında Acharnaikos

23 Ocak 2017 yılında PAE Veria

1 Ağustos 2017 yılında Niki Volou

3 Ocak 2019 yılında AE Karaiskakis

1 Temmuz 2019 yılında PAE Chania

8 Eylül 2020 yılında APO Levadiakos

22 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

Christos Tzioras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Tzioras şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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