Christos Voutsas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Voutsas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Voutsas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Voutsas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Voutsas 31 Temmuz 2001 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Βουτσάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Voutsas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Voutsas'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Voutsas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Voutsas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Voutsas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Voutsas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2019 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2020 yılında Willem II U21

28 Temmuz 2021 yılında Ergotelis

22 Temmuz 2022 yılında APO Levadiakos

13 Eylül 2022 yılında Panathinaikos B

30 Haziran 2023 yılında APO Levadiakos

Christos Voutsas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Voutsas şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Christos Voutsas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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