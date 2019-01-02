Christy Turlington Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

CHRİSTY TURLİNGTON KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Ocak.1969

Christy Turlington kaç yaşında : 49

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Model

Christy Turlington doğum yeri : Walnut Creek, Kaliforniya, ABD

CHRİSTY TURLİNGTON BİYOGRAFİSİ

Top model

Christy Turlington Nicole, 2 Ocak 1969 tarihinde Walnut Creek, Kaliforniya, ABD’de María Elizabeth Turlington, Dwain Turlington çiftinin kızı olarak doğmuştur. Babası pilot, annesi hostes’dir. San Francisco’da büyüdü. Monte Vista Lisesini bitirdikten sonra New York’a gitti. Tam zamanlı modellik yapmaya başladı. 1994 yılında başladığı New York Üniversitesinden 1999 yılında mezun oldu. California Üniversitesinde kamu sağlığı alanında yüksek lisansını yaptı.

14 yaşık çalışmaya başladı.Calvin Klein, Maybelline, Georgio Armani, Channelgibi ünlü markalar ile çalıştı. Karl Lagerfeld’in modellerinden oldu.

1995 yılında Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, Elle Macpherson ile birlikte ünlü restoran zinciri Fashion Cafe’yi açtılar.

Moda evi Channel’in en iyi 5 süpermodeli oldu. Diğerleri Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista ve Claudia Schiffer’dur.

Christy Turlington Nicole, sinema oyuncusu Edward Burns ile 7 Haziran 2003tarihinde evlendi. İlk çocukları Grace Burns 25 Ekim 2003’te doğdu. Şubat 2006’da ikinci çocukları Finn Burns dünyaya geldi.

Kaynak:Biyografi.info