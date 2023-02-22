Chrysovalantis Kozoronis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chrysovalantis Kozoronis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chrysovalantis Kozoronis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chrysovalantis Kozoronis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chrysovalantis Kozoronis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chrysovalantis Kozoronis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chrysovalantis Kozoronis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chrysovalantis Kozoronis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chrysovalantis Kozoronis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chrysovalantis Kozoronis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chrysovalantis Kozoronis 3 Ağustos 1992 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρυσοβαλάντης Κοζορώνης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chrysovalantis Kozoronis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Topidis yapmaktadır. Chrysovalantis Kozoronis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Chrysovalantis Kozoronis'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chrysovalantis Kozoronis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chrysovalantis Kozoronis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Chrysovalantis Kozoronis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chrysovalantis Kozoronis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ergotelis

19 Temmuz 2015 yılında PAS Giannina

19 Ocak 2018 yılında Hamilton Acad.

30 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2018 yılında Ergotelis

4 Ocak 2019 yılında Petrolul

23 Ağustos 2019 yılında APO Levadiakos

19 Ağustos 2020 yılında Panevezys

5 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Chrysovalantis Kozoronis kimdir

Chrysovalantis Kozoronis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chrysovalantis Kozoronis şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Chrysovalantis Kozoronis nereli

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