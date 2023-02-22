Chukwudi Lawrence Ekeocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwudi Lawrence Ekeocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwudi Lawrence Ekeocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chukwudi Lawrence Ekeocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chukwudi Lawrence Ekeocha 10 Eylül 2002 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chukwudi Lawrence Ekeocha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Vision Sport yapmaktadır. Chukwudi Lawrence Ekeocha, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Chukwudi Lawrence Ekeocha'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chukwudi Lawrence Ekeocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chukwudi Lawrence Ekeocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında MFM FC
1 Eylül 2022 yılında Rivers United
Chukwudi Lawrence Ekeocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chukwudi Lawrence Ekeocha şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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