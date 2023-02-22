Chukwudi Nwaodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwudi Nwaodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwudi Nwaodu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chukwudi Nwaodu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chukwudi Nwaodu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chukwudi Nwaodu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chukwudi Nwaodu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Chukwudi Nwaodu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chukwudi Nwaodu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chukwudi Nwaodu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Chukwudi Nwaodu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chukwudi Nwaodu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.