Chukwuebka Lewis Onuigbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwuebka Lewis Onuigbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwuebka Lewis Onuigbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chukwuebka Lewis Onuigbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chukwuebka Lewis Onuigbo 15 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chukwuebka Lewis Onuigbo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Chukwuebka Lewis Onuigbo'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chukwuebka Lewis Onuigbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chukwuebka Lewis Onuigbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chukwuebka Lewis Onuigbo şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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