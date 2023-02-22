Chukwuebuka Okorie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwuebuka Okorie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwuebuka Okorie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chukwuebuka Okorie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chukwuebuka Okorie {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chukwuebuka Okorie Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chukwuebuka Okorie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına - tarihinde katılmıştır. Chukwuebuka Okorie'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chukwuebuka Okorie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chukwuebuka Okorie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chukwuebuka Okorie şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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